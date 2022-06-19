يتأهب تطبيق واتساب للتواصل الفوري لإضافة مميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم.

والآن قدم تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta بعض الميزات الإضافية التي من شأنها أن تجعل التجربة أفضل للمستخدمين، ففي الآونة الأخيرة، زاد واتساب حد المشترك للمكالمة الصوتية الجماعية إلى 32 شخصًا.

مزايا جديدة

والمكالمات الجماعية ليست بهذه السهولة ؛ هناك الكثير من الناس والكثير من الأحاديث المنتشرة، لذلك ، قدم واتساب بعض الميزات الرائعة لتحسين تجربة الاتصال الجماعي، والآن، عندما تكون في مكالمة صوتية جماعية على واتساب، سيعرض لك التطبيق إشعارًا إذا كان هناك شخص جديد قد انضم إلى المكالمة.

وإذا كنت تجري مكالمة مع العديد من الأشخاص ، فسيساعد الإشعار المستخدمين على معرفة وقت انضمام شخص جديد إلى المكالمة، وعلاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون من كتم صوت المستخدمين الآخرين في حالة رغبتهم في التركيز على شخص واحد.

تحديث واتساب

كل ما عليك فعله هو الضغط مع الاستمرار على بطاقة اسم الشخص الذي تريد كتمه وتحديد الخيار من القائمة المنبثقة، وأخيرًا ، يمكنك الآن إرسال رسالة إلى مستخدم في المكالمة الجماعية دون مغادرة المكالمة، فيما يتم طرح هذه الميزات لكل من واتساب لنظامي Android و iOS. يمكنك تحديث واتساب المثبت على هاتفك إلى أحدث إصدار لاستخدام هذه الميزات الجديدة.