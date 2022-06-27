كشفت أسرة الطالبة الأردنية الراحلة إيمان إرشيد، تفاصيل جديدة عن قاتل ابنتهم بجامعة العلوم التطبيقية، وما تبقى من ذكرياتها.

" نار نار نار تحرق قلبي على بنتي.. انا لا أنام.. أنا حجن".. #العربية في منزل الطالبة الأردنية #إيمان_رشيد.. وأسرتها تروي من غرفتها تفاصيل جديدة عن القاتل وما تبقى من ذكرياتها#الأردن pic.twitter.com/xLozDnmDTE — العربية (@AlArabiya) June 27, 2022

حسرة الأم

وقالت والدة إيمان خلال استضافتها في قناة “العربية” إنها ترغب في الإمساك بقاتل ابنتها، قائلة: “بدي إياه.. قاتل بنتي بدي إياه”، لافتة إلى أن ابنتها كانت على وشك التخرج من جامعتها العام المقبل.

وأضافت وهي تذرف الدموع: “شو ما أعمل أنا ما بنام.. هناك نار نار جهنم بداخلي”.

وأكدت الأم أن سرير ابنتها الضحية لا يزال مرتبًا، وعندما تشتاق لها تنام على سريرها، مضيفة: “كيف بدي أنسها.. أي أم أو إنسان لديه إحساس بالضمير والدين عليه يحط حاله محلي”.

تفاصيل عن القاتل

فيما ذكر والد الضحية، أنه كان يوصل ابنته كل يوم إلى الجامعة، لافتا: “أحيانًا كنت أتوه في بعض الطرق وبالتأكيد القاتل عنده معلومات عن ابنتي”، محملًا المسؤولية للجامعة.

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن، ذكرت أمس الأحد، أنه جرى تحديد مكان المشتبه به بقتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد.

وأضافت المديرية، في بيان صحفي، أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.