لا صوت يعلو في مصر فوق صوت جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها فتاة في عمر الزهور على يد زميلها في جامعة المنصورة الذي نحرها بدم بارد أمام أعين المارة وعلى بعد 20 مترًا فقط من بوابة الدخول الرئيسية.

أسرة فتاة جامعة المنصورة

وفي الوقت الذي تواصل فيه الجهات الرسمية التحقيقات مع القاتل أفادت مصادر محلية أن والدته نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابتها بجلطة قلبية بعد تلقيها نبأ الواقعة. وإن كان هذا حال أم القاتل فإن حالة ذوي القتيلة لا شك أصعب بكثير حيث أصابتهم الصدمة والذهول.

وكانت أم القتيلة قد شاهدت مقطع النحر عبر مواقع التواصل وفوجئت أن ابنتها “نيرة أشرف ” هي ضحية زميلها الذي سبق أن تقدم لخطبتها ورفضته الأسرة.

كان ينوي فصل رأسها عن جسدها

من جهة أخرى قال أحد افراد أمن الجامعة إنه أمسك بالقاتل بعدما نحر الفتاة وكان ينوي فصل رأسها عن جسدها وهدده بالطعن إذا ما اقترب منه للقبض عليه.

وقال إبراهيم العجرودي، بحسب موقع القاهرة 24 المصري : إنه أثناء عمله بالبوابة الرئيسية للجامعة فوجئ بصرخات واستغاثة الطالبات به، من أجل التدخل لفض مشاجرة طالب يعتدي بالضرب على طالبة، ليتوجه إلى مكان الحادث، والذي كان يبعد عنه حوالي 20 مترًا.

ولفت إلى أن الجاني قال له ” لو كنت راجل قرب مني” في نبرة تهديد له لعدم الإمساك به إلا أن رجل الأمن تمكن بمساعدة المارة من القبض عليه.

وقال الجاني في اعترافاته الأولية إنه قتلها بسبب خلافات عاطفية بحسب قوله.