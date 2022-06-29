أكدت والدة طالبة جامعة المنصورة في مصر، نيرة أشرف، أن حقها عاد عقب إحالة أوراق قاتل ابنتها للمفتي تمهيداً لإعدامه.

عقب إحالة أوراق قاتلها للمفتي تمهيداً لإعدامـه.. والدة الطالبة #نيرة_أشرف في تصريحات خاصة لـ #العربية: "بعد الحكم حنام مرتاحة ومع إني حزينة على فراقها بس فرحانة بحكم إعدام اللي قتلها" pic.twitter.com/1OsVJbpphQ — العربية (@AlArabiya) June 29, 2022

حق نيرة أشرف عاد

وقالت والدة نيرة في تصريحات لقناة “العربية”: “يا حبيبتي اطمني حقك هيرجعلك.. إنتِ عند ربنا في الجنة شهيدة.. الله يرحمها وحسبي الله ونعم الوكيل فيه”.

وأضافت بعد الحكم على قاتل ابنتها “طبعًا هنام مرتاحة جدًا.. مع إني حزينة على فراقها وخلاص مش هشوفها تاني”، مؤكدة أن حكم إعدام القاتل أسعدها.

فيما أكد والد نيرة أن الحكم أعاد حق ابنته، قائلا: “مش عارف أوصف إحساسي.. أول ما تم النطق بتحويل أوراق المتهم وقبلها مع توجيه القاضي كلمات للقاتل”.

إحالة أوراق للمفتي

وتعتبر إحالة الأوراق إلى مفتي الديار المصرية، مقدمة لتنفيذ حكم الإعدام إذ إن موافقة المفتي تكون شكلية بعد استكمال إجراءات التقاضي.

وكانت جريمة قتل نيرة أشرف قد هزت المجتمع المصري، حيث طعنها القاتل عدة طعنات وحاول فصل عنقها عن جسدها، مؤكدًا في اعترافاته أنه اشترى السكين قبل 3 أيام من الجريمة.