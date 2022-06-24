أعلن والد الطالبة الأردنية الضحية “إيمان إرشيد” أن العائلة لا تعرف حيثيات الجريمة حيث لا تزال ظروفها غامضة.

وقال مفيد إرشيد، إنه في تمام الساعة الثامنة أوصل ابنته إيمان إلى الجامعة، وأبلغته أنها ستنهي امتحانها في تمام الساعة العاشرة، فرد عليها بأنه سيرسل شقيقها لإعادتها للمنزل

تفاصيل آخر مكالمة

وأضاف الأب الملكوم أن آخر مكالمة بينه وبين ابنته كانت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الأردن، حيث أخبرته أنها أنهت امتحانها وبانتظار شقيقها

كما أوضح أن الجهات الأمنية تواصلت معه بعد ذلك وأبلغته أن ابنته داخل أحد المستشفيات الخاصة في عمّان مصابة بطلق ناري، وحين وصل هناك أبلغوه بوفاتها، مضيفا أن العائلة لا تعرف حيثيات الحادثة كما لا تعلم أي شيء عن القاتل

وطالب والد الطالبة القتيلة، بإنزال أشد عقوبة على المجرم وهي الإعدام، قائلا: “لا إريد إلا القصاص ولا نريد لا الصلح ولا غيره”

رسالة تهديد

أتى هذا في حين تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ما قبل إنه تهديد من القاتل وجّه لضحيته قبل يوم من تنفيذ جريمته عبر رسالة نصية

وفي الرسالة، هدد القاتل الضحية بنفس مصير الفتاة المصرية “نيرة” والتي هزت مأساتها الملايين بعدما ذبحها شاب على باب جامعة المنصورة في مصر أيضاً

وكتب القاتل لضحية الأردن: “بكرة راح أجي أحكي معكي وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”، في إشارة منه إلى مصير الفتاة المصرية “نيرة”

في حين أكدت العائلة أنها لا تعرف شيئاً عن هذا التهديد لأن هاتف ابنتهم الراحلة في قبضة السلطات