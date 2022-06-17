كشف والد الطفل براك حسين، تفاصيل حالة نجله الصحية، موضحًا أنه تم تحديد موعد العملية الخاصة به ضمن المرحلة الثانية من العلاج الذي يتم في المملكة وفقًا لتوجيهات القيادة.

تحديد موعد العملية

وقال حسين علي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. تم تحديد عملية براك.. المرحلة الثانية في مستشفى الحرس الوطني، الأسبوع المقبل”.

ووجه التحية والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا الله أن يحفظهما لرعايتهما نجله براك.

تفاصيل مرض براك حسين

وفي يناير الماضي، وصل الطفل براك حسين إلى المملكة، وذلك بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل الطفل لعلاجه في مستشفى الحرس الوطني.

ويعاني براك من انحناء في العمود الفقري يؤثر على عمل القلب، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير مؤخرًا، ليدشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا لإنقاذ الطفل.

وبعد فترة من إجراء الفحوصات والعلاج، كشف والد براك عن تحسن صحة نجله بشكل كبير وقدرته على الاستيعاب والفهم والرد على الأسئلة التي توجه له.