في الوقت الذي تحارب كوريا الشمالية فيه تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في البلاد، أعلنت بيونج يانج مواجهتها مرضًا غامضًا يصيب الأمعاء، مما قد يزيد الضغط على النظام الصحي لديها.

مرض معوي غامض:

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن الزعيم كيم جونج أون أمر بتطبيق إجراءات الحجر، وإجراء عمليات التقصي الوبائي وتشخيص حالات الإصابة عن طريق الفحص العلمي وإجراء مشاريع التطهير في المنطقة المنكوبة.

كما وجه بإرسال أدوية إلى مدينة هايجو الساحلية الأربعاء الماضي، لمساعدة المرضى الذين يعانون من “الوباء المعوي الحاد” بأسرع ما يمكن.

ونقلًا عن وكالة “رويترز” للأنباء، أعد زعيم كوريا الشمالية ومسؤولين كبار آخرين مساعدات لإرسالها إلى 800 أسرة تعاني من وباء معوي مجهول.

ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل متعلقة بطبيعة المرض، فيما يشتبه خبراء الصحة في أن يكون المرض هو التيفود أو الكوليرا.

الجارة الجنوبية تراقب:

وقال مسؤول في وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أمس الخميس: إن سول تراقب تفشي المرض الذي يشتبه أن يكون الكوليرا أو التيفود.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت حالة الطوارئ في مايو الماضي، بعدما كشفت أن الملايين من شعبها يعانون من “الحمى”، التي يعتقد أنها لحالات مصابة بكوفيد-19 ولم تخضع للفحص.

وسجلت كوريا الشمالية، اليوم، الجمعة، أقل من 30 ألف حالة مشتبه بإصابتها بكورونا، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلًا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ: إن أكثر من 23,160 شخصًا ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ نهاية إبريل بكوريا الشمالية إلى 4.58 مليون حالة حتى الساعة السادسة مساء أمس.