كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن شرط لنقل كفالة الأب المتغيب عن العمل لشركة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لمغرد على حساب “العناية بالعملاء” التابع للوزارة على موقع “تويتر”، قال فيه “إذا كان الأب مسجلًا متغيبًا عن العمل فهل يمكن لمرافقه نقل كفالته لشركة”. وأوضحت الوزارة في ردها أن “من شروط نقل التابع أن يكون العامل الأساسي على رأس العمل”.

حالات عدم نقل الكفالة

يذكر أن نظام العمل يستثنى بعض الحالات التي لا يمكن نقل الكفالة والتي جاءت كالآتي: