وجه د. صالح سالم الغامدي، استشاري قلب وخبير في علاج الضغط والتوتر، ببعض الممارسات للحصول على نوم هادئ، وتحسين جودة النوم.

وقال الغامدي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لتحسين جودة النوم عليك بالإجراءات والممارسات التالية:

نصائح لنوم هادئ:

– الحصول على 15- 20 دقيقة من أشعة الشمس في الصباح

– تناول مكمل المغنيسيوم

– تجنب التعرض للشاشات على الأقل ساعة قبل النوم

– تمارين المقاومة بانتظام

– تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، وتشمل هذه الأطعمة الخبز الأبيض، والبطاطا الحلوة والعادية، والكعك، والمشروبات الغازية، والعسل.