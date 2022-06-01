وجه د. صالح سالم الغامدي، استشاري قلب وخبير في علاج الضغط والتوتر، ببعض الممارسات للحصول على نوم هادئ، وتحسين جودة النوم.
وقال الغامدي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لتحسين جودة النوم عليك بالإجراءات والممارسات التالية:
نصائح لنوم هادئ:
– الحصول على 15- 20 دقيقة من أشعة الشمس في الصباح
– تناول مكمل المغنيسيوم
– تجنب التعرض للشاشات على الأقل ساعة قبل النوم
– تمارين المقاومة بانتظام
– تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، وتشمل هذه الأطعمة الخبز الأبيض، والبطاطا الحلوة والعادية، والكعك، والمشروبات الغازية، والعسل.
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