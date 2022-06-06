ستقام مباراة الاتحاد وبيراميدز المصري الودية مساء اليوم بعيدة عن أعين وسائل الإعلام، وذلك في إطار فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة في مقر نادي الاتحاد بجدة.

قائمة بيراميدز

وجاءت قائمة بيراميدز للمباراة مكونة من: “أحمد الشناوي، المهدي سليمان، يوسف نادر، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، حسين السيد، أحمد فتحي، أحمد توفيق، عبدالله مجدي، هشام محمد، نبيل دونجا، محمد صادق، وليد الكرتي، محمود صابر، إسلام عيسى، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، إيريك تراوري، دودو الجباس، فخر الدين بن يوسف”.

يذكر أن نادي الاتحاد متواجد حاليًّا في المركز الأول في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، بينما نادي بيراميدز متواجد في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة.