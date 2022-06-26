وثق مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للغذاء والدواء، الورش التدريبية التي تقوم بها لتجهيز وجبات الحجاج والمعتمرين بشكل صحي.

تقدم ⁧#الغذاء_والدواء ورش تدريبية للعاملين في مطابخ الإعاشة؛ تأكيداً على الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء تجهيز وجبات الحجاج والمعتمرين.

⁧#بسلام_آمنين pic.twitter.com/45lwdQVYTH — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 25, 2022

وقالت هيئة الغذاء والدواء: إنها تنظم ورش عمل تدريبية للعاملين في مطابخ الإعاشة بمكة المكرمة، لتدريبهم على أساسيات التعامل مع الأغذية بالطرق الصحية.

الالتزام بالاشتراطات الصحية:

وأشارت إلى أن هذه الورش التدريبية في مطابخ الإعاشة؛ تأتي تأكيدًا على الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء تجهيز وجبات الحجاج والمعتمرين.

وتعزيزًا للدور الرقابي على مطابخ الإعاشة، أشارت إلى أنه تم الإشراف على أغذية الحجاج، والتأكد من جودتها وسلامتها، وذلك من خلال الرقابة والفسح والرصد.

برنامج توعوي قبل الحج:

يذكر أنه من ضمن برنامج هيئة الغذاء والدواء التوعوي في الحج، تنظيم ورش عمل لتوعية العاملين في المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة المعنية بتقديم الوجبات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون مع أمانتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتهدف الورش إلى تعزيز الممارسات الصحيحة في إعداد الوجبات الغذائية، وضمان تقديم وجبات آمنة وسليمة وفق الاشتراطات الفنية القياسية.