لفتت الأميرة أماليا، ابنة الملك ووريثة العرش في هولندا الأنظار مؤخرًا؛ بعد تداول أخبار عن نيتها الانتقال للسكن في منزل بالإيجار، عقب التحاقها بجامعة أمستردام لدراسة السياسة والاقتصاد.

وناشدت الأميرة وسائل الإعلام والمتابعين باحترام خصوصيتها؛ إذ قالت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية في بيان تناقلته وسائل الإعلام؛ إن وريثة العرش الأميرة أماليا ستلتحق للدراسة بجامعة أمستردام هذا العام، مناشدة باحترام خصوصيتها خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي.

واجبات ملكية

يذكر أن الأميرة أماليا كانت تعمل كنادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، إلا أنها بدأت في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة.

وقد أقامت حفلًا كبيرًا في ديسمبر الماضي لبلوغها 18 عامًا؛ بالرغم من منع التجمع لأكثر من 4 أشخاص في ذلك الوقت بسبب تفشي جائحة كورونا؛ ما اضطر العائلة المالكة إلى الاعتذار.

ونشرت صحيفة تيليغراف تقريرًا عن الحفل يوضح احتفال الضيوف في خيميتن في حدائق القصر؛ بالرغم من إعلان القصر أنه لم يصدر سوى 21 دعوة فقط.