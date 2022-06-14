أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح عدد من الوظائف بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية للرجال والنساء.

شروط الوظائف

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة السلوك.

ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

أن يكون لائقاً صحياً.

معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step )وإرفاق درجة الاختبار.

طريقة التقديم

– وأوضحت الوزارة، أن التقديم على الوظائف المعلن عنها ابتداء من تاريخ 20 / 11 / 1443 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 19 /06 /2022 م

– وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).