أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح عدد من الوظائف بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية للرجال والنساء.
شروط الوظائف
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أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة السلوك.
- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
- توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.
- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step )وإرفاق درجة الاختبار.
طريقة التقديم
– وأوضحت الوزارة، أن التقديم على الوظائف المعلن عنها ابتداء من تاريخ 20 / 11 / 1443 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 19 /06 /2022 م
– وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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