أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن إطلاق تراخيص وخدمات جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”، التي تُقدّم الدعم للممارسين والموهوبين والمنشآت بالأنشطة الثقافية في المملكة، وذلك عن طريق إتاحة التراخيص والتصاريح والخدمات الثقافية لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بطرق احترافية ووفق إجراءات واضحة.

تتيح إمكانية العمل بعدة تخصصات

وتضمّنت التراخيص الجديدة، رخصتين من هيئة التراث هما؛ رخصة “ممارس حرفي” والتي توفر إمكانية العمل في المجالات الحرفية اليدوية وبيعها، للمواطنين الممارسين للأنشطة الحرفية، إضافة إلى طرح رخصة “بيع المنتجات الحرفية التراثية اليدوية”، وتُمكّن الحاصل عليها من الدخول في السوق لبيع منتجاته.

كما قدّمت هيئة فنون الطهي ثلاث رخص وخدمة واحدة جديدة تمثلت برخصة “خبير القهوة السعودية” ورخصة “ساقي الماء” والموجّهة إلى خبراء المياه المعدنية ومياه الينابيع، فضلاً عن رخصة “المأكولات الشعبية” التي تُتيح لممارسي الطهي إمكانية بيع الأكلات الشعبية بشكل قانوني ومُنظّم، إضافة إلى خدمة “تسجيل وتصنيف المطاعم التراثية” التي تُسهم في تنظيم هذه المطاعم وتصنيفها.

آلية الحصول على التراخيص

ودعت وزارة الثقافة الراغبين في الحصول على هذه التراخيص والخدمات وغيرها، التقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع” عبر الرابط الإلكتروني: www.abdea.moc.gov.sa، واتباع الخطوات التي تبدأ بالتسجيل ثم اختيار الخدمة المطلوبة، ثم تعبئة البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة.