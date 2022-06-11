قالت وزارة الحج والعمرة إنه من المقرر أن يتم إشعار المرشحين من حجاج الداخل يوم غد الأحد الموافق 13 ذي القعدة بعد إجراء القرعة العلنية وفق الجدولة الزمنية المحددة للتسجيل.

جاء ذلك ردًا من حساب وزارة الحج على تويتر بشأن استفسار عن موعد نهاية التسجيل وموعد إشعار المرشحين للحج هذا العام من داخل المملكة.

تسجيل حجاج الداخل

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت فتح مسار التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين في المملكة بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443هـ، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية على ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلاديًا ابتداء من مواليد 01 / 07 / 1957م.

وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج وهو مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، حيث تم التسجيل بدءًا من يوم الجمعة الموافق للرابع من شـهر ذي القعـدة 1443هـ ولمدة 9 أيام.

9 أيام للتسجيل

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن التسجيل عبر المسار الإلكتروني متاح على الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa أو عبر تطبيق “اعتمرنا”، لاستعراض جميع برامج الحجاج من داخل المملكة، واختيار البرنامج المناسب، وتحديد الشركات والمؤسسات المُقدمة للخدمات التي يرغب المستفيدون في التعاقد معها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة حتى نهاية يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة (حسب تقويم أم القرى ).

القرعة الإلكترونية

وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أكد أنه سيتم استخدام القرعة الإلكترونية للمتقدمين للحج من داخل المملكة. وأضاف سعيد: “نؤكد للراغبين بالتقديم أن اختيار المرشحين ليس بأولوية التسجيل، وإنَّما سيتم بقرعة إلكترونية بعد التأكد من استيفاء كافة الضوابط”.