أوضحت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، أهمية استكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “للدخول في القرعة الإلكترونية الخاصة بالحجاج من داخل المملكة تأكد من استكمال بياناتك وإرسال الطلب عبر الرابط التالي (اضغط هنا)”.

بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم:

وأضافت وزارة الحج والعمرة في بيان لها: “للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة.. بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية”.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل– الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام– هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، بهدف تحقيق الشفافية، والتأكد من عمليات الإشراف والمراقبة وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل:

يذكر أن التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يستمر حتى نهاية السبت القادم الـ13 من ذي القعدة الجاري، وسيُعلن عن نتائج الفرز بعد انتهاء المهلة، وتتابع لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة جميع المخالفات والحملات غير المصرّحة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية في حق المخالفين.