أعلنت وزارة الحج والعمرة وزارة الحج والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل في تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحجّ 1443هـ.

ونوهت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بأن الإعلان عن نتائج القرعة سيكون يوم الأربعاء القادم 16 ذي القعدة 1443هـ إن شاء الله.

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، أنه سوف يجري اختيار حجاج الداخل عن طريق القرعة الإلكترونية دون تدخل بشري؛ لضمان عدم المحاباة في الاختيار.

معايير المفاضلة:

وتابع متحدث الحج والعمرة، أن معايير المفاضلة بعد الانتهاء من التسجيل، حيث سيكون أول شرط الالتزام بضوابط الحج من التحصين والفئة العمرية، والأولوية لمن لم يسبق له الحج.

الاختيار النهائي:

وأردف أن الاختيار النهائي بين المرشحين النهائيين سيكون من خلال قرعة إلكترونية دون تدخل بشري لضمان عدم وجود أي محاباة، وسيتم إبلاغ المرشح بالقبول النهائي من خلال رسائل sms على الهواتف الذكية، ويمنح فترة صلاحية 48 ساعة للدخول للمسار وشراء الباقة وإصدار تأشيرة الحج.