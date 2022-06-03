أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين في المملكة بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443هـ، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية على ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلاديًا ابتداء من مواليـد 01 / 07 / 1957م، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج وهو مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، وذلك بدءًا من يوم الجمعة الموافق للرابع من شـهر ذي القعـدة 1443هـ. (بحسب تقويم أم القرى).

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن التسجيل عبر المسار الإلكتروني متاح على الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa أو عبر تطبيق “اعتمرنا”، لاستعراض جميع برامج الحجاج من داخل المملكة، واختيار البرنامج المناسب، وتحديد الشركات والمؤسسات المُقدمة للخدمات التي يرغب المستفيدون في التعاقد معها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة حتى نهاية يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة (حسب تقويم أم القرى ) .

الباقات المتاحة عبر تطبيق اعتمرنا

ويتيح تطبيق اعتمرنا إمكانية استعراض الباقات المتاحة أو من خلال المسار الإلكتروني، وتكوين قائمة بالباقات المفضلة والاختيار منها، وإضافة المرافقين، وسيتم التحقق من بيانات المسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوف أي من المسجلين للشروط يتم استبعاده إلكترونياً، كما يمكن تعديل وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل .

التأكد من دقة المعلومات

ودعت الوزارة جميع المتقدمين إلى التأكد من دقة المعلومات عند تسجيل البيانات واختيار الباقات، لافتة النظر إلى أنه في حال تسجيل عدة أفراد في طلب واحد فإن النظام يتعامل مع المجموعة كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحدهم الشروط يتم إلغاء الطلب.

ونوهت بعدم وجود مميزات إضافية لأسبقية التسجيل، وسيتم التعامل مع جميع البيانات المسجلة كدفعة واحدة بعد انتهاء مهلة التسجيل ليتم اختيار المؤهلين بنظام القرعة الإلكترونية، كما يمكن إرسال كل الاستفسارات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الموحد 920002814، أو على حساب منصة تويتر (@MOHU Care) على مدار الساعة.

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن الشروط الواجب توافرها في حجاج الداخل لأداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله.

وقالت الوزارة إن الشروط تتضمن ما يلي: