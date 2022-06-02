أكدت وزارة الحج والعمرة، عدم إمكانية الأشخاص الحاملين على تأشيرة زيارة، أخذ تصاريح لأداء فريضة الحج هذا العام.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعي حساب الوزارة بموقع “تويتر” قال فيه: “هل في تصاريح حج لحاملي فيزا زيارة هذا العام”.

وقالت الوزارة : “لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة”.

شروط حج 1443 هـ

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت يوم أمس تعميمًا جديدًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتي تشمل ما يلي: