أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن فتح باب الوظائف الموسمية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

وظائف موسمية

وقالت الوزارة في انفوجراف: “إعلان وظيفي للعمل الموسمي مع وزارة الحج والعمرة لحج 1443″، مشيرة إلى أن مكان العمل هو مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة.

شروط المتقدمين

ووضعت وزارة الحج، مجموعة من المتطلبات والشروط لمن يتقدم لهذه الوظائف الموسمية، والتي تتمثل في التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا.

– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة لإشغال الوظيفة.

– الأولوية لمن يمتلك خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة.

– يمتلك القدرة البدنية والصحية.

– توفر رخصة نقل (عمومي/ رخصة نقل ثقيل).

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– بعض الوظائف تشترط إتقان إحدى لغات الحجاج مثل: ( الأوزبكي، الفارسي، الصيني، الأردو، الملايو، والتركي).

وأشارت إلى أن التقديم متاح على هذا الرابط https://mawsim.haj.gov.sa حتى اكتفاء العدد.