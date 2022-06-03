كشفت وزارة الحج والعمرة عن الشروط الواجب توافرها في حجاج الداخل لأداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله.

وقالت الوزارة إن الشروط تتضمن ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة.

لا يتجاوز عمره 65 عامًا ميلاديًا.

أن يكون مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق توكلنا.

ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وتبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم في قبول طلبات حجاج الداخل لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وسط مجموعة من الضوابط والإرشادات الهامة.

وبحسب وزارة الحج يجب التقيد بما يلي:

التأكد من إكمال التطعيمات الدورية اللازمة، كما هو مطلوب في النظام الصحي السعودي، حيث تشجّع وزارة الصحة المعتمرين والحجّاج على أخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية قبل وصولهم إلى المملكة.

في حال التزام الحاج بخطة علاجية تستدعي إحضار أدوية معينة، يرجى تجهيزها وحفظها بطريقة لا تؤثر على صلاحية وجودة الدواء.

تجهيز حقيبة خاصة بالمستلزمات الطبية التي تساعدك على أن تكون في أتم الاستعداد في حال حدث أي طارئ كنزلات البرد، والإسهال، وحساسية الجلد.

الحرص على عدم التدافع وإيذاء الحجاج، والالتزام بالتعليمات داخل الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدّسة.

اشتراطات صحية في الحج

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد حدثت الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ.

ونصت الاشتراطات على أنه يجب على جميع شركات الطيران بنقل مسافرين قادمين إلى المملكة لغرض أداء الفريضة لعام 1443هـ الالتزام والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عامًا ميلاديًا، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

أسطول طائرات لنقل الحجاج

وكانت الخطوط الجوية السعودية خصصت أسطولًا خاصًا يبلغ (14) طائرة لخدمة رحلات الحج التي تبلغ (268) رحلة دولية في (15) محطة، و(32) رحلة داخلية في (6) محطات، وسيُوَفَّر من خلالها أكثر من (107) آلاف مقعد على القطاع الدولي، و(12,8) ألف مقعد على القطاع الداخلي، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة والإضافية التي تصل إلى حوالي (100) وجهة داخلية ودولية.