كشفت وزارة الرياضة عن السماح للجماهير بدخول الملاعب والمنشآت الرياضية بدون إلزامية ارتداء الكمامة.

ونشر حساب المتحدث الرسمي للوزارة عبر حسابه في “تويتر” بروتوكول حضور المباريات بعد التحديث، حيث لا يُشترط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في “توكلنا”، بالإضافة إلى أنه لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ولكن يوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

وجاء ذلك على خلفية، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة، حيث أُصدر القرار أول أمس الاثنين.

وسوف تُستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الخميس 23 يونيو.