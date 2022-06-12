في خطوة تعكس تقدم المملكة في مجال السياحة الرقمية، أعلنت وزارة السياحة السعودية والهيئة السعودية للسياحة عن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال (Non-fungible token). وقدّم معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد الخطيب تلك الملفات التي تمثّل مبادرة هي الأولى من نوعها كهدايا تذكارية لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) التي عقدت مؤخرًا في جدة، تقديراً لزيارتهم للمملكة.

قائمة لا حصر لها من المقتنيات

ويمكن للمبدعين استخدام تلك الملفات الرقمية للاحتفاظ بمنتجاتهم الخاصة التي تشمل الفنون والموسيقى والتسجيلات الصوتية وقائمة لا حصر لها من المقتنيات، بحيث تسهم في زيادة معدلات الحماية. كما يمكن تخزين تلك الملفات على نظام بلوكشين الذي يستخدم للاحتفاظ بسجل المعاملات التي تتم بعملة بيتكوين، بما يتيح لتلك الملفات وجودا مزدوجا متميزا في الواقعين الحقيقي والافتراضي، وسط بيئة رقمية متطورة تدمج الواقع والخيال وتوظّف عناصر الوسائط الرقمية للتفاعلات الاجتماعية.

وعلى هامش الفعالية، استمتع الضيوف بعرض فني رائع للواقع الافتراضي، قام فيه أحد المبدعين برسم مجموعة مذهلة من المناظر الطبيعية ثلاثية الأبعاد، حيث استوحى أعماله من معالم سعودية افتراضية. وفي النهاية تم تحويل تلك اللوحات الفنية إلى صيغة رقمية وتقديمها كهدايا للضيوف بعد إنشاء الملفات الجديدة التي تتضمن عنوانا على نظام بلوكشين blockchain للوصول إلى ملفاتهم الفنية الحصرية.

وتعليقا على الفعالية، قال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب “هذه الهدايا التذكارية تجسد رؤية القيادة لمستقبل المملكة وحرصها على التحول الرقمي. ومع تقدم التكنولوجي المتواصل من المهم أن نظل في الطليعة. نؤكد مرة أخرى أن البنية التحتية للسياحة لدينا تم تصميمها لتتمكن من احتواء الاتجاهات الجديدة، كما نولي التحول الرقمي أولويتنا القصوى. هذه الملفات الجديدة تعلن للعالم بجرأة أن المملكة العربية السعودية استطاعت تطوير قطاع سياحي لا مثيل له، وبات بإمكان المسافرين أن يتوقعوا مشاهدة وتجربة عروض فريدة ومستقبلية”.

وأضاف “سعدنا كثيرا بحصول ضيوفنا على تجسيد رقمي للحظات لا تُنسى قضوها في أكثر المعالم السياحية إثارة في المملكة”.

واستطاعت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبيرة في رحلة تحولها الرقمي، كما تسعى جاهدة لدفع نمو اقتصادها الحديث بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030. وتماشياً مع التزامها بالمساهمة في تحقيق تلك الأهداف، أطلقت وزارة السياحة هذا العام برنامجا رقميا لثلاث سنوات.

تسريع وتيرة النمو بالقطاع

وتركز استراتيجية السياحة السعودية على تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع، واستحداث وظائف جديدة، وتحفيز الابتكار. كما تتضمن تسعة برامج مبتكرة تحتوي على 31 مبادرة أساسية. ومن شأن تلك البرامج أن تعزّز الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة وأهداف رؤية 2030 وفي مقدمتها الوصول إلى 100 مليون زائر سنويا، ورفع مساهمة القطاع لتصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد مليون وظيفة جديدة.