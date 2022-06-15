عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، في مقر وزارة الخارجية السنغالية بالعاصمة داكار.

وفي بداية المؤتمر، عبرت معالي الوزيرة عن ترحيبها البالغ وسرورها بزيارة سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى العاصمة داكار، وجددت تأكيد بلادها على دعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وقوف بجانب السعودية:

وأوضحت معاليها، بأن السنغال تقف دوماً إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الاعتداءات العبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأن التنسيق بين البلدين في عددٍ من المجالات يتصاعد بشكلٍ مطرد لاسيما في قضايا مكافحة الإرهاب الذي عانى منه البلدان الصديقان، إضافةً إلى التعاون الوثيق على المستوى متعدد الأطراف.

من جانبه، شكر سمو وزير الخارجية، معاليها، على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، مشيراً إلى أن زيارته اليوم إلى السنغال تأتي في أعقاب زيارة فخامة رئيس جمهورية السنغال السيد / ماكي سال إلى المملكة، والتي عُقد خلالها مباحثات مهمة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

فيصل بن فرحان يهنئ السنغال:

كما تقدّم سموه خلال المؤتمر الصحفي بالتهنئة للسنغال بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي للفترة (2022 – 2023م)، وتمنيات المملكة الصادقة بالتوفيق والنجاح للسنغال بما يخدم مصالح القارة الإفريقية ويعود بالنفع عليها وعلى العالم أجمع، معرباً عن تطلعه لعقد اللجنة السعودية السنغالية المشتركة وتوقيع اتفاقية الاستثمار المباشر بين البلدين بما يسهم في توثيق العلاقات الثنائية والمضي بها إلى المستوى الذي يرقى إلى تطلعات قيادتي البلدين.

وفي نهاية المؤتمر، شكر سمو وزير الخارجية جمهورية السنغال على دعمها لترشح المملكة لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، مؤكداً تطلع المملكة المستمر في التعاون مع السنغال في المجالات كافة وتوطيد التنسيق على شتى الأصعدة.