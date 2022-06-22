رحَب وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال: “إن زيارة سمو ولي العهد إلى الأردن تؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والتنسيق المستمر بالقضايا ذات الاهتمام المشترك كافة، إضافةً إلى عمق الحوار السياسي بينهما على الصعد الإستراتيجية كافة”.

وأكد وزير الإعلام الأردني أهمية الزيارة من حيث توقيتها وموضوعها والتي تأتي في ظل ظروف إقليمية صعبة وتحديات عديدة تحتم أهمية التواصل بين القيادتين.

ونوه بأن العلاقات بين المملكتين تاريخية ومتميزة، داعيًا إلى العمل أكثر من أي وقت لتوحيد موقف البلدين تجاه القضايا المشتركة.