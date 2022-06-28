قدم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، الدكتور محمد بن أحمد الخلايلة، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الجهود العظيمة التي تقدم لضيوف الرحمن وخدمة متميزة نعجز عن وصفها لما وجدناه والحجاج من استقبال رائع ومميز، بالإضافة إلى عدم وجود ازدحام في كونترات الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار مساء اليوم في طريقه لمكة المكرمة.

وأكد أنه بعد مضي سنتين من الأزمة تعود الحياة مجددًا، ونسأل الله أن يبعد الوباء عنا وعن المملكة العربية السعودية وأن يبقى الحج مستمرًّا، سائلًا الله العلي القدير أن يمن على هذه البلد أمنها وأمانها؛ كي تستطيع تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

سرعة الإنجازات وجودة الخدمات:

وأضاف الخلايلة: “إن ضيوف الرحمن من الأردن لمسوا سرعة الإجراءات وتنسيقها وعدم وجود ازدحام؛ نظرًا لتشغيل كافة الكونترات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المساندة والضيافة والوجبات للضيوف”.

وقدم شكره وتقديره لكافة العاملين في مدينة الحجاج من جهات حكومية وأمنية، مؤكدًا بأن هذا الأمر غير مستغرب على إخواننا في السعودية الذين تعودنا منهم دائمًا تقديم أفضل الخدمات مقدرين دومًا جميع الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.

وفي سياق متصل قام وزير الشؤون الإسلامية بزيارة لمدينة الحجاج واستمع إلى شرح من مدير عام الشؤون الإسلامية في تبوك عن ما يقدم للحاج فور وصوله من هدية خادم الحرمين والتي تتضمن المصحف الشريف ومنشورات عن الحج، كما اطلع على الخدمات المقدمة من كشافة منطقة تبوك وتطوعي تعليم تبوك والتي اشتملت على الضيافة العربية والتمر والمياه الباردة والفواكه ومنشورات دليل الحاج، كما اطلع على الخدمات المقدمة من الشؤون الصحية بالمنطقة، وكذلك الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر السعودي.