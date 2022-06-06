استقبل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة نور سلطان.



ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.



وتناول الجانبان سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبد العزيز بن عبد الله الداود، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.



و‎استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، علي خان إسماعيلوف، في مقر الحكومة بالعاصمة نور سلطان، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.

‏ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدولته وحكومة وشعب جمهورية كازاخستان، والتمنيات بدوام النماء والازدهار، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبد العزيز بن عبد الله الداود، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

