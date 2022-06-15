أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، عن إطلاق برنامج وزارة الخارجية لتطوير القيادات، المعني بتنمية القدرات الخاصة بقيادات وزارة الخارجية وكفاءاتها الحالية والواعدة بما يتناسب مع طموحها ودورها المستقبلي.

ويعد هذا المشروع المحوري نقطة انطلاق إضافية في مسار تطوير وزارة الخارجية ومواكبتها لمستجدات ومهارات العمل الدبلوماسي بما يخدم تعزيز أهدافها ودورها، وفقاً لأولويات الوزارة والسياسة الخارجية للمملكة.

مجموعة من المراحل:

ويتكون المشروع من عدة أنشطة وعمليات موزعة على مجموعة من المراحل، وهي: مرحلة تحديد المرشحين للنسخة الأولى من البرنامج، مرحلة تصميم منهجية وأدوات تقييم المرشحين الذين تم اختيارهم، مرحلة تقييم المرشحين، مرحلة تطوير برامج تدريبية مهنية لإلحاق المرشحين بها.

وتم وضع منهجية وحوكمة واضحة ومفصلة لمتابعة عمل البرنامج لضمان اتساقها مع غايات الوزارة ومعايير المصداقية والشفافية المطلوبة، من خلال لجنة عليا برعاية وإشراف سمو وزير الخارجية، ولجنة تنفيذية بإشراف معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، وعضوية عدد من القيادات أصحاب الخبرات في الوزارة، وذلك لمتابعة سير الأعمال حسب الخطة المعتمدة.

تطوير في مختلف المجالات:

ويأتي ذلك ضمن ما تقوم به قطاعات الدولة من مساعٍ حثيثة للتطوير في مختلف المجالات في الدولة، وتنمية القدرات والمواهب، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وحياة أكثر ازدهاراً، والتزاماً بدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.