وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رسالة دعم إلى لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك قبل مواجهة منتخب أوزبكستان بعد قليل في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

بالتوفيق لمنتخبنا.. ثقتنا فيكم كبيرة 💪🏼 فالكم اللقب يا أبطال @SaudiNT 🇸🇦#معاك_يالأخضر 🦅 pic.twitter.com/epMFU5MVVU — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) June 19, 2022

وزير الرياضة والمسحل يدعمان نجوم الأخضر الأولمبي

ونشر وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” رسالة دعم مصحوبة بفيديو قائلًا عنها: “بالتوفيق لمنتخبنا، ثقتنا فيكم كبيرة، فالكم اللقب يا أبطال”.

وفي السياق ذاته، حرص ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعم اللاعبين بالتواجد في تدريباتهم أمس قبل مواجهة أوزبكستان.

وفي وقت سابق، كشف المدرب سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي، تشكيلة الأخضر لمواجهة أوزبكستان في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

تشكيل المنتخب السعودي لنهائي آسيا تحت 23 عامًا

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “نواف العقيدي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، متعب الحربي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، حسين العيسى، فراس البريكان”.

على مقاعد البدلاء يوجد كل من : “عبد الرحمن الصائبي، عبد الرحمن الشمري، سعد بالعبيد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، تركي العمار، عوض الناشري، زياد الجهني، مشعل الصبياني، عبد الله رديف، محمد مران.