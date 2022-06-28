استقبل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي بمناسبة التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وزير الرياضة يستقبل الأخضر الأولمبي:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال الفيصل للاعبي المنتخب بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وعلق حساب وزارة الرياضة قائلًا: “وزير الرياضة يستقبل الأخضر الأولمبي بطل آسيا.. مرحبًا بالأبطال”، وتابع في تغريدة أخرى قائلًا: “صقور المستقبل مثلونا خير تمثيل”، وسط تفاعل من الجماهير التي أشادت باللاعبين.

المنتخب السعودي بطل كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ونجح الأخضر في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، ليحقق العديد من الأرقام القياسية، حيث إنه الأقوى هجوميًّا، ولم يستقبل أي هدف، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة القيادة والاتحاد السعودي على هذا الإنجاز، كما وجه بتقديم مكافأة مالية تُقدر بمليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي والمدير الفني سعد الشهري.