هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفائزين في بطولة نخبة دوري المدارس، متمنيًا التوفيق لأبطال المستقبل.

وتابع الوزير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: كل الشكر لشركاء النجاح في وزارة التعليم نحو بناء جيل موهوب يخدم كرة القدم السعودية بإذن الله.

تتويج الفائزين:

وتوّج وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، بطلي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، التي اختتمت منافساتها مساء أمس الاثنين على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

دوري المدارس:

ويعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15476 فريقًا من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.