وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية كبيرة للاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، والمدير الفني سعد الشهري.

وزير الرياضة يكافئ الأخضر الأولمبي:

ووجه وزير الرياضة بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب في صفوف المنتخب السعودي الأولمبي وسعد الشهري، بعد نجاحهم في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ولعبت السعودية ضد أوزبكستان اليوم في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا على ملعب “ميلي ستاديوم”، وانتهت المباراة بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين دون رد سجلهما، أحمد الغامدي وفراس البريكان خلال أحداث الشوط الثاني.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحصد 3 جوائز:

وفي السياق ذاته، حصد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا 3 جوائز بعد نهاية منافسات بطولة كأس آسيا، حيث توج بجائزة اللعب النظيف، وحصل نجم الأخضر، أيمن يحيى على جائزة أفضل لاعب.

كما توج حارس مرمى الأخضر الأولمبي، نواف العقيدي بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث شارك في 6 مباريات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه بهم جميعًا.