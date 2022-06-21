أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية سيكون لها أثر إيجابي قوي في المجالات المشتركة بين البلدين كافة.

أهمية زيارة ولي العهد

ونوَّه القصير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بقوة العلاقات السعودية المصرية، خاصةً أنها شهدت خلال المدة الأخيرة زخمًا وتعاونًا غير مسبوقين، بدعم وتوجيه وحرص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشاد القصير بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في جميع المجالات، خاصةً القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والصادرات الزراعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والأمن الغذائي بما يحقق مصلحة الشعبيين الشقيقين.