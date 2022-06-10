قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن السعودية تخطط لدعم شركات الطيران لربط المملكة بالمدن العالمية الكبرى؛ في محاولة لتعزيز وصول السياح إلى المملكة.

وتابع: تهدف المملكة إلى جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وقد نعرض تقديم الدعم كجزء من برنامج الربط الجوي.

وقال أحمد الخطيب، وفقًا لبلومبرغ: الهدف الرئيسي هو إنشاء رحلات جوية مباشرة إلى أسواقنا الرئيسية المستهدفة في السعودية، مضيفًا: سيدعم البرنامج شركات الطيران للقيام برحلات جوية مباشرة إلى هذه المحاور المهمة جدًا بالنسبة لنا.

ولفت وزير السياحة إلى أن التمويل سيأتي مباشرة من الحكومة لكنه رفض الإفصاح عن المبلغ قائلًا إن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وفي حال إقراره فإن تفاصيل الميزانية ستكون متاحة العام المقبل، مضيفًا: لا يزال علينا التفاوض مع كل شركة لتحديد المبلغ.

وفي الآونة الأخيرة، وقعت شركة الخطوط الجوية السعودية اتفاقية مع البرنامج الوطني للربط الجوي لتسيير رحلات مباشرة بين المملكة وأربع وجهات دولية جديدة خلال عام 2022.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة الطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين كل ما يلي:

الرياض وزيورخ في سويسرا

جدة وبرشلونة في إسبانيا

بالإضافة إلى وجهتين إضافيتين سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 12 مليون سائح أجنبي هذا العام، حيث يتقدم القطاع ليساهم بنحو 4% من الناتج الاقتصادي للمملكة، وبحلول عام 2030، تستهدف المملكة قطاع السياحة للمساهمة بنسبة 10% من الناتج الاقتصادي.