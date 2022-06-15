قال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إن هناك رغبة في الوزارة لزيادة توظيف النساء؛ نظرًا لما تم رصده من تفانيهن وإخلاصهن في العمل.

فيديو | خلال لقاء الكوادر النسائية لدى استقبال الحجاج في مطار #جدة.. وزير #الشؤون_الإسلامية: المرأة السعودية قدمت أعمالا متميزة في الوزارة ولدينا رغبة في الإكثار من توظيف السيدات لما لمسناه من تفان في العمل#الإخبارية pic.twitter.com/Q1p8s5y37t — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022

جهود المرأة في وزارة الشؤون الإسلامية:

وقال آل الشيخ خلال لقائه عددًا من الكوادر النسائية لدى استقبال الحجاج في مطار جدة: إن المرأة السعودية قدمت أعمالًا مميزة في كافة القطاعات بالوزارة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، قد اطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الواصلين لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عبر كونترات الوزارة الموزعة في حرم المطار والتي تقدم خدمات توعوية وعلمية وإلكترونية للحجاج الواصلين تحقيقًا للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة.

وحث الوزير المشاركين في خدمات ضيوف الرحمن على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الديار المقدسة، من أجل أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

تسهيل إجراءات الحجيج: