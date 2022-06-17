وثق مقطع فيديو متداول، لحظة توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بتكليف إحدى منسوبات فرع الوزارة الجديد في مكة المكرمة، برئاسة قسم الإعلام، محل زميلها المتخصص في الحاسب.

#وزير_الشؤون_الإسلامية يوجه بتكليف إحدى المتخصصات في الإعلام لتكون رئيسة قسم الإعلام مكان زميلها المتخصص في الحاسب

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هذا الصح

كل واحد وتخصصه 💚🇸🇦 pic.twitter.com/1gwyCiUm4f — فايز المالكي (@fayez_malki) June 17, 2022

تفاعل وإشادة بالقرار

وتداول رواد موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق حديث الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ مع إحدى المتخصصات في قسم الإعلام ويسأل عن تخصص رئيس القسم ثم يوجه بأن تكون هي رئيسة قسم الإعلام محل رئيسها المتخصص في الحاسب.

وخلال المقطع سألها الوزير : “تقدرين تقومي بالعمل؟” فأجابت :” إن شاء الله ” فرد عليها بالقول :”إذًا توكلي على الله”. وطلب الوزير من رئيسها خريج الحاسب الآلي أن يبقى في قسم الحاسب الآلي في حين ترأس هي قسم الإعلام.

وأشاد المغردون بقرار الوزير، مؤكدين أنه ينبغي أن يكون كل شخص في تخصصه، وقال أحد المغردين: “هذا الصح.. كل واحد وتخصصه”. وطالب المغردون الوزارات والإدارات بأن تحذو بمثل هذه الخطوة.

تعيين المزيد من النساء

وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قال في وقت سابق، إن هناك رغبة في الوزارة لزيادة توظيف النساء؛ نظرًا لما تم رصده من تفانيهن وإخلاصهن في العمل.

وقال آل الشيخ خلال لقائه عددًا من الكوادر النسائية لدى استقبال الحجاج في مطار جدة، الأربعاء الماضي: إن المرأة قدمت أعمالًا مميزة في كافة القطاعات بالوزارة.