أعلنت السلطات الصحية في تايلند، إصابة وزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول، بفيروس كورونا المستجد، عقب عودته من رحلة خارجية إلى أوروبا، بالرغم من تلقيه 6 جرعات من اللقاح الخاص بـ”كوفيد-19″.

عودة من رحلة لأوروبا

وحسب “روسيا اليوم”، كان وزير الصحة التايلندي مع وفد في فرنسا في 20-21 يونيو وفي سويسرا في 21-24 يونيو، ولدى عودته إلى تايلاند في 26 يونيو، شعر بألم في عضلاته وحلقه، وحين أجرى اختبارا لفيروس كورونا، تبين أنه إيجابي.

وطلب الأطباء من الوزير بعزل نفسه لمدة أسبوع لتلقي العلاج.

أول شخص يتم تطعيمه

وكان وزير الصحة التايلندي أول شخص في بلاده يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا في 28 فبراير 2021 بلقاح “سينوفاك” الصيني.

وفي 13 يونيو 2021، تلقى تشارنفيراكول الجرعة السادسة من لقاح فايزر ضد كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه من الممكن أن يصاب من حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا يوجد لقاح في العالم يؤمن حماية من الأمراض بنسبة 100%.