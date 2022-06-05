زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة العمالية بمدينة الرياض؛ للاطلاع على سير العمل بالمحكمة، بحضور نائب الوزير الدكتور نجم الزيد.

تحقق العدالة الناجزة:

ووجه الصمعاني بمواصلة العمل والإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على أهمية خدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، ومعالجة مواطن الخلل والقصور، وتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية بدقة وموثوقية عالية.

وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للقضاة والموظفين والموظفات العاملين في المحكمة العمالية بالرياض على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.