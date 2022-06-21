أكد معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء إلى مصر تفتح آفاقا طموحة لمجالات التعاون المستقبلية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة مجالات الربط الكهربائي والطاقة.

أهمية زيارة ولي العهد

وأشار الدكتور شاكر – في تصريح لواس بمناسبة زيارة سموه – إلى زيادة حجم التعاون مع المملكة عبر مشروعات تنموية طموحة تخدم الشعبين وتكون دائماً ركيزة مهمة للتعاون العربي والإقليمي، مشدداً على أن الطاقة من أهم دعائم التنمية، سواء كان التعاون في مجال الربط الكهربائي أو مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة أو تحلية مياه البحر أو الهيدروجين الأخضر.

ولفت الوزير المصري النظر إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يأتي تتويجاً لعمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، كون الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤية 2030 في كلا البلدين.

الخطط الطموحة في البلدين

ونوه شاكر في ختام تصريحاته بالخطط الطموحة لكلا البلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.