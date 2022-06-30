أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العلاقات مع السعودية جيدة جدًا وفي تطور مستمر.

زيارة الكاظمي للمملكة:

وأضاف حسين في تصريحات إلى العربية، أن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للسعودية تناولت العلاقات التجارية، كما أنها تناولت الحوار بين المملكة وإيران.

حوار مع طهران:

وكشف وزير خارجية العراق أن بلاده طرحت تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن، كاشفًا أن هناك حوارات بدأت في بغداد بين الأردن وإيران – ومصر وإيران.

ولفت إلى أن سياسة العراق الخارجية نجحت وهناك دعم كبير للعراق من دول كثيرة.