كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 312982 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 252140 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري 47521 حاجاً, كما استقبل مركز حجاج البر 13210 حجاج, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12692 حاجاً, ثم حجاج نيجيريا بعدد 9842 حاجاً, والهند بعدد 7946 حاجاً, ثم حجاج باكستان 7881 حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع 6411 حاجاً.

مغادرة 221267 حاجاً:

وبيّنت أن 221267 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 91689 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 498 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1306 عمليات تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 713 حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ 29 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ 186 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.