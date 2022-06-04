أظهرت لقطات فيديو مشاهد من وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة المنورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

فيديو | مشاهد من وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية#الإخبارية pic.twitter.com/LWCL3qhQR1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

انقطاع عامين:

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي إنه بعد انقطاع عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تسعد المملكة باستقبال أولى طلائع حجاج هذا العام.

فيديو | وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي: بعد انقطاع عامين بسبب "كورونا".. نسعد في استقبال أولى طلائع حجاج هذا العام#الإخبارية pic.twitter.com/JIuJn5fK3b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

وتابع أن الرحلات ستتابع من ماليزيا والهند وسط استعدادات مبكرة لحج هذا العام بعد النجاح الكبير في موسم العمرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم بدءًا من يوم أمس الجمعة، تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل متاح لمدة 9 أيام:

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تعلن وزارة الحج والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال”.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل متاح لمدة 9 أيام وفرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.