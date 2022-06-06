وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، أولى طلائع ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية بنجلاديش، قادمة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، حيث كان في استقبالهم معالي المدير العام للجوازات رئيس اللجنة الإشرافية لخدمة طريق مكة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والقنصل العام لبنجلاديش في جدة محمد نجم الحق، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة.

طريق مكة:

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1443 هـ للعام الثاني بعد عام 1440 هـ، إضافة إلى دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

هدف المبادرة:

وتهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.