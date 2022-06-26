أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، وصول 6 سفن حربية و18 زورقًا كمساعدات أمريكية، وذلك بهدف حماية السواحل في أوديسا على البحر الأسود.

ونقلت وكالة “أ ف ب” عن مصادر، أن حريقًا اندلع في مجمع سكني بعد انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية.

قصف متواصل

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إنه وقعت إصابات في قصف على حي شفشنكيفسكي وسط العاصمة، وطواقم الإسعاف وقوات الشرطة تطوقان المنطقة.

وأكد عمدة كييف هناك أشخاص عالقون داخل المباني التي تعرضت للقصف نحاول إنقاذهم ولا نعلم حالتهم.

وأوضح أن صافرات الإنذار دوت في جميع أرجاء العاصمة، مؤكدًا أن طواقم الإسعاف توجهت إلى منطقة “شينكيفيسكي” بمحيط كييف.

مرحلة صعبة

فيما كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن هذه المرحلة من الحرب صعبة معنويًا وعاطفيًا، وأنه لا يعرف كم من الخسائر ستتكبد بلاده، مطالبًا باعتراف حلف الناتو في قمة مدريد بدور أوكرانيا المركزي لأمن أوروبا.

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى قصف روسي استهدف منشأة نووية في خاركيف، وألحق أضرارًا ببنيتها التحتية ومبانيها، مع قتال بين قوات أوكرانية خاصة والجيش الروسي في “سيفيرودونيتسك”، مؤكدة أن قوات أوكرانية خاصة لا زالت في “سيفيرودونيتسك”.

فيما أكد عمدة سيفيرودونيتسك، أنه من غير الممكن مغادرة المدينة إلا إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك بشكل كامل، وأنها تقترب من السيطرة الكاملة على لوجانسك بعد السيطرة على سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي.