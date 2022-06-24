تبدأ جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غد استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة “أستاذ مساعد، ومحاضر” في الكلية التطبيقية بمدينة السيح، وذلك من خلال رابط النظام الإلكتروني للتوظيف هنا.
معلومات التقديم:
ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلاتُ العلميةُ والخبراتُ العمليةُ المطلوبةِ إلى التقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.
الاسم د/ احمد عبد المجيد
دكتوراه علم النفس التربوي تخصص تربية خاصة( موهبة وتفوق عقلي) جامعه القاهره 2012ا
الخبرات العملية.
محاضر فى جامعة الملك سعود السنة التحضرية قسم – مهارات تطوير الذات