تبدأ جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غد استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة “أستاذ مساعد، ومحاضر” في الكلية التطبيقية بمدينة السيح، وذلك من خلال رابط النظام الإلكتروني للتوظيف هنا.

معلومات التقديم:

ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلاتُ العلميةُ والخبراتُ العمليةُ المطلوبةِ إلى التقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.