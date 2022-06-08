أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
1.مدير إدارة المخاطر المالية والتحليل _ (تحديث)
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية: بكالوريوس
- المؤهل المطلوب: إدارة أعمال، تمويل
- سنوات الخبرة: 5 – 8 سنوات
- طبيعة الخبرة: – يفضل الخبرة السابقة في FRM في الصناعة الموجهة نحو الخدمات واسعة النطاق – يفضل الخبرة السابقة داخل منطقة المملكة العربية السعودية و/ أو منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المعرفة بالبيئة التنظيمية والسياق
- مستوى اللغة الإنجليزية: بطلاقة
- شهادات المهنية:
2.أخصائي الرقابة المالية – (تحديث)
المؤهلات والخبرة:
- الدرجة العلمية: بكالوريوس
- المؤهل المطلوب: محاسبة، مالية
- سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات
- طبيعة الخبرة: خبرة في المحاسبة و / أو التمويل في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات.
- مستوى اللغة الإنجليزية: متوسط
- شهادات المهنية:
3.محلل مشروع أول
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية: بكالوريوس
- المؤهل المطلوب: ادارة اعمال
- سنوات الخبرة: 2 – 4 سنوات
- طبيعة الخبرة: خبرة في العمل في مجال إدارة المشاريع في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية
- مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم
- شهادات المهنية:
4.أخصائي مشروع
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية: بكالوريوس
- المؤهل المطلوب: ادارة اعمال
- سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات
- طبيعة الخبرة: خبرة في العمل في مجال إدارة المشاريع في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية
- مستوى اللغة الإنجليزية: إتقان
- شهادات المهنية:
للتقديم على الوظائف
1.مدير إدارة المخاطر المالية والتحليل (اضغط هنا)
2.أخصائي الرقابة المالية (اضغط هنا)
3.محلل مشروع أول (اضغط هنا)
4.أخصائي مشروع (اضغط هنا)
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