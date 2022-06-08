أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1.مدير إدارة المخاطر المالية والتحليل _ (تحديث)

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية: بكالوريوس المؤهل المطلوب: إدارة أعمال، تمويل سنوات الخبرة: 5 – 8 سنوات طبيعة الخبرة: – يفضل الخبرة السابقة في FRM في الصناعة الموجهة نحو الخدمات واسعة النطاق – يفضل الخبرة السابقة داخل منطقة المملكة العربية السعودية و/ أو منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المعرفة بالبيئة التنظيمية والسياق مستوى اللغة الإنجليزية: بطلاقة شهادات المهنية:

2.أخصائي الرقابة المالية – (تحديث)

المؤهلات والخبرة:

الدرجة العلمية: بكالوريوس المؤهل المطلوب: محاسبة، مالية سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات طبيعة الخبرة: خبرة في المحاسبة و / أو التمويل في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات. مستوى اللغة الإنجليزية: متوسط شهادات المهنية:

3.محلل مشروع أول

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية: بكالوريوس المؤهل المطلوب: ادارة اعمال سنوات الخبرة: 2 – 4 سنوات طبيعة الخبرة: خبرة في العمل في مجال إدارة المشاريع في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم شهادات المهنية:

4.أخصائي مشروع

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية: بكالوريوس المؤهل المطلوب: ادارة اعمال سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات طبيعة الخبرة: خبرة في العمل في مجال إدارة المشاريع في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية مستوى اللغة الإنجليزية: إتقان شهادات المهنية:

للتقديم على الوظائف

1.مدير إدارة المخاطر المالية والتحليل (اضغط هنا)

2.أخصائي الرقابة المالية (اضغط هنا)

3.محلل مشروع أول (اضغط هنا)

4.أخصائي مشروع (اضغط هنا)