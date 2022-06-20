أعلنت شركة صيدليات النهدي الطبية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في محافظة جدة وفق الشروط التالية:

شروط التقديم:

درجة الدبلوم (سنتان) فما فوق. خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. مهارات الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس. مهارات اللغتين العربية والإنجليزية.

المسؤوليات الرئيسية:

التعامل مع إجازات موظفي النهدي من خلال مراجعة طلبات الإجازات ورفضها والتواصل مع الموظفين بسبب الرفض. استخراج وتقديم تقرير الحضور المنتظم بما في ذلك حضور جميع موظفي النهدي من أجل المساعدة في دورة الرواتب. تنفيذ تطبيقات التوظيف الجديدة على النظام من خلال إدخال رقم الموظف المعين وبيانات الموظف على النظام لضمان توفر بيانات التعيينات الجديدة على نظام إدارة الموارد البشرية النهدي (HRMS). تنفيذ عملية الإنهاء لجميع الموظفين المستقيلين أو المنتهية خدمتهم بدءًا من استلام الطلب ، والانتهاء من ملفات الموظفين حتى تحرير مدفوعات نهاية الخدمة أو لاغية لضمان عملية إنهاء دقيقة وفي الوقت المناسب. القيام بمراجعة طلبات خطابات الموارد البشرية والتحقق مما إذا كانت هناك أي مستندات إضافية مطلوبة من أجل تقديم خدمات موظفين مناسبة وفي الوقت المناسب لموظفي النهدي. تنفيذ أي تحديثات على النظام فيما يتعلق بالترقية والتحويلات الداخلية وخطابات التحذير والإجراءات التأديبية والإبلاغ عن التحديثات إلى أصحاب المصلحة المعنيين. لا تقتصر واجبات الموظف على المسؤوليات المذكورة أعلاه ؛ يجوز له / لها أداء واجبات أخرى كما تم تعيينها.

طريقة التقديم

أوضحت شركة صيدليات النهدي الطبية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).