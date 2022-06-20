أعلنت شركة صيدليات النهدي الطبية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في محافظة جدة وفق الشروط التالية:
شروط التقديم:
- درجة الدبلوم (سنتان) فما فوق.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
- مهارات الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
- مهارات اللغتين العربية والإنجليزية.
المسؤوليات الرئيسية:
- التعامل مع إجازات موظفي النهدي من خلال مراجعة طلبات الإجازات ورفضها والتواصل مع الموظفين بسبب الرفض.
- استخراج وتقديم تقرير الحضور المنتظم بما في ذلك حضور جميع موظفي النهدي من أجل المساعدة في دورة الرواتب.
- تنفيذ تطبيقات التوظيف الجديدة على النظام من خلال إدخال رقم الموظف المعين وبيانات الموظف على النظام لضمان توفر بيانات التعيينات الجديدة على نظام إدارة الموارد البشرية النهدي (HRMS).
- تنفيذ عملية الإنهاء لجميع الموظفين المستقيلين أو المنتهية خدمتهم بدءًا من استلام الطلب ، والانتهاء من ملفات الموظفين حتى تحرير مدفوعات نهاية الخدمة أو لاغية لضمان عملية إنهاء دقيقة وفي الوقت المناسب.
- القيام بمراجعة طلبات خطابات الموارد البشرية والتحقق مما إذا كانت هناك أي مستندات إضافية مطلوبة من أجل تقديم خدمات موظفين مناسبة وفي الوقت المناسب لموظفي النهدي.
- تنفيذ أي تحديثات على النظام فيما يتعلق بالترقية والتحويلات الداخلية وخطابات التحذير والإجراءات التأديبية والإبلاغ عن التحديثات إلى أصحاب المصلحة المعنيين.
- لا تقتصر واجبات الموظف على المسؤوليات المذكورة أعلاه ؛ يجوز له / لها أداء واجبات أخرى كما تم تعيينها.
طريقة التقديم
أوضحت شركة صيدليات النهدي الطبية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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