أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

المهارات:

– يطور مواهب الفريق

– يتواصل بفاعلية

– التحلي بالمرونة

– التركيز على العملاء

– يتعاون مع فريق العمل

– غرس الثقة بفريق العمل

طريقة التقديم:

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ الموافق 9 يونيو 2022م.

وأضافت مؤسسة البريد، أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).