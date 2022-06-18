أعلنت شركة الروابي القابضة عبر صفحتها الرسمية عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلي وفق الشروط والمؤهلات التالية:

تفاصيل الوظائف

1- HR شريك تجاري

إدارة الموارد البشرية

الخبرة 10 سنوات

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

2.ضابط عمليات الموارد البشرية

المؤهلات والخبرة :

درجة البكالوريوس الموارد البشرية | إدارة الأعمال

الحد الأدنى من الخبرة الحد الأقصى: 5

3.منسق عمليات الموارد البشرية

المؤهلات والخبرة :

الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 1

شهادة دبلوم الموارد البشرية

4.فني ميداني (الأجهزه)

المؤهلات والخبرة

الحد الأدنى من الدبلوم في الأجهزة أو الكهرباء.

المعرفة الأساسية بأجهزة الحفر

المعرفة في أنظمة الحصول على البيانات

مجسات وأدوات

تلاعب، تلاعب، التكليف وإيقاف تشغيل معدات أجهزة الحفر أو وحدة التشويش.

قم بتثبيت مستشعرات منصة الحفر ، وأجهزة استشعار الحفرة ، وأجهزة استشعار الغاز ، ومستشعر خط التدفق.

معايرة العمق ، ضغط أنبوب الحامل ، عزم الدوران ، RPM ، تحميل الخطاف ، حجم الحفرة ، وزن الطين وغيرها

المعرفة في الأنظمة الكهربائية والميكانيكية.

الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 5

رابط التقديم

أوضحت شركة الروابي القابضة أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).