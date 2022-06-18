أعلنت شركة الروابي القابضة عبر صفحتها الرسمية عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلي وفق الشروط والمؤهلات التالية:
تفاصيل الوظائف
1- HR شريك تجاري
- إدارة الموارد البشرية
- الخبرة 10 سنوات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
2.ضابط عمليات الموارد البشرية
المؤهلات والخبرة :
- درجة البكالوريوس الموارد البشرية | إدارة الأعمال
- الحد الأدنى من الخبرة الحد الأقصى: 5
3.منسق عمليات الموارد البشرية
المؤهلات والخبرة :
- الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 1
- شهادة دبلوم الموارد البشرية
4.فني ميداني (الأجهزه)
المؤهلات والخبرة
- الحد الأدنى من الدبلوم في الأجهزة أو الكهرباء.
- المعرفة الأساسية بأجهزة الحفر
- المعرفة في أنظمة الحصول على البيانات
- مجسات وأدوات
- تلاعب، تلاعب، التكليف وإيقاف تشغيل معدات أجهزة الحفر أو وحدة التشويش.
- قم بتثبيت مستشعرات منصة الحفر ، وأجهزة استشعار الحفرة ، وأجهزة استشعار الغاز ، ومستشعر خط التدفق.
- معايرة العمق ، ضغط أنبوب الحامل ، عزم الدوران ، RPM ، تحميل الخطاف ، حجم الحفرة ، وزن الطين وغيرها
- المعرفة في الأنظمة الكهربائية والميكانيكية.
- الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 5
رابط التقديم
أوضحت شركة الروابي القابضة أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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