تعلن الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات عن وظائف (إدارية وفنية وتعليمية) شاغرة (للرجال والنساء)، وفق المسميات التالية:
تفاصيل الوظائف:
- أخصائي أجهزة سمعية وبصرية
- أخصائي إداري
- أخصائي اطارات طائرات
- أخصائي إعلام
- أخصائي أنظمة وقود
- أخصائي تسليح
- أخصائي جدولة صيانة
- أخصائي حاسب آلي
- أخصائي ذخيرة
- أخصائي سلامة
- أخصائي سلامة بيئية
- أخصائي سلامة جوية
- أخصائي شبكات
- أخصائي صيانة أجهزة الملاحة الذاتية
- أخصائي صيانة أسلحة
- أخصائي صيانة العدادات والطيران الآلي والملاحة الذاتية
- أخصائي صيانة كهرباء
- أخصائي صيانة محركات
- أخصائي صيانة محركات والمراوح
- أخصائي عقود
- أخصائي مالية
- أخصائي محاسبة
- أخصائي مراقبة معدات جوية
- أخصائي مكتبات
- أخصائي مكتبة فنية
- أخصائي ميادين إسقاط تكتيكي
- أخصائي هياكل
- أخصائية عقود فنية
- فني تدريب
- فني شبكات
- فني صيانة حاسب آلي
- فني مشغل معدات
- فني ميكانيكا
- مبرمج حاسب آلي
- مبرمج ومحلل نظم حاسب آلي
- أخصائي الرسوم المتحركة (الموشن جرافيك)
- محاسب
- مدخل بيانات
- مدرس إلكترونيات
- مدرس صيانة عامة
- مدرس لغة إنجليزية
- مدرس مراقب معدات جوي
- مدرس ملاح جوي
- مدرس ملاحظ شحن جوية
- مدرس وسائل إنقاذ
- مراقب حركة جوية
تفاصيل التقديم:
– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الرسمية والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات الوظيفية، وفق التفاصيل بالإعلان المرفق:
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